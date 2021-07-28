اخبار العالم

الكويت تحظر سفر مواطنيها غير الحاصلين على لقاح كورونا إلى الخارج

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تحظر سفر مواطنيها غير الحاصلين على لقاح إلى الخارج والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأربعاء 28 يوليه 2021

أعلن مكتب الاتصال الحكومي في الكويت أن الحكومة أعلنت، أمس، أنها لن تسمح "بالسفر إلى خارج دولة الكويت إلا للمواطنين المحصنين بأحد اللقاحات المعتمدة" لديها، وذلك اعتباراً من أول أغسطس.

 

واستثنى البيان "الفئات العمرية غير الخاضعة للتطعيم (أقل من 16 سنة)، والحاصلين على شهادة معتمدة من وزارة الصحة تفيد بتعذر حصولهم على اللقاح نتيجة لأسباب صحية، والحوامل شريطة حصولهم على شهادة إثبات الحمل صادرة ومعتمدة من وزارة الصحة.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا