الكويت تحظر سفر مواطنيها غير الحاصلين على لقاح كورونا إلى الخارج

محمد الفلاح - الأربعاء 28 يوليه 2021

أعلن مكتب الاتصال الحكومي في الكويت أن الحكومة أعلنت، أمس، أنها لن تسمح "بالسفر إلى خارج دولة الكويت إلا للمواطنين المحصنين بأحد اللقاحات المعتمدة" لديها، وذلك اعتباراً من أول أغسطس.



واستثنى البيان "الفئات العمرية غير الخاضعة للتطعيم (أقل من 16 سنة)، والحاصلين على شهادة معتمدة من وزارة الصحة تفيد بتعذر حصولهم على اللقاح نتيجة لأسباب صحية، والحوامل شريطة حصولهم على شهادة إثبات الحمل صادرة ومعتمدة من وزارة الصحة.