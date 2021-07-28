افتتاح مستشفى محمد بن زايد بموريتانيا للتصدّي لكورونا

محمد الفلاح - الأربعاء 28 يوليه 2021

افتتح الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني مساء أمس الثلاثاء في نواكشوط مستشفى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الميداني لمكافحة انتشار كوفيد 19 والتكفل بمرضاه هدية من دولة الإمارات لموريتانيا.



وتبلغ سعة مستشفى محمد بن زايد 120 سريرا، منها 24 للإنعاش مجهزة بكل ما يتطلبه التكفل بحالات كوفيد-19 ووحدة للأكسجين ومختبرا وجهاز أشعة.

وقال وزير الصحة الموريتاني الدكتور سيدي ولد الزحاف إن بلاده تمتلك اليوم 12 وحدة للأكسجين و294 سرير إنعاش و234 جهاز تنفس اصطناعي.

من جانبه، أوضح سفير الإمارات في نواكشوط حمد غانم حمد المهيري أن تدشين مستشفى الشيخ محمد بن زايد الميداني يمثل خطوة أخرى تضاف إلى مسيرة العلاقات الإماراتية الموريتانية.

تأتي هذه المساعدة الإماراتية في وقت تزداد فيه الإصابات والوفيات وسجلت فيه موريتانيا أمس أكبر حصيلة للإصابات بالفيروس بلغت 340 إصابة مؤكدة.