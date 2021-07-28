الاتحاد الأوروبي يندد بالمواقف غير المقبولة للرئيس التركي بشأن قبرص

محمد الفلاح - الأربعاء 28 يوليه 2021

ندد الاتحاد الأوروبي بـ"المواقف غير المقبولة" للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن قبرص مؤكدا عزمه "استخدام كل الأدوات والخيارات" لمنعه.



وأورد الإعلان الذي أصدره وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن القادة الأوروبيين يؤكدون عزمهم "على استخدام كل الأدوات والخيارات" المتوافرة لديهم "في حال قامت تركيا بخطوات أحادية تتنافى والقانون الدولي".

ونبه الإعلان إلى أن وزراء خارجية الاتحاد سيبحثون في اتخاذ "خطوات" خلال اجتماعهم المقبل إذا لم تتراجع تركيا عن أفعالها المناقضة لقرارات مجلس الأمن الدولي.

ويأتي هذا الإعلان بعد إدانة مجلس الأمن بإجماع أعضائه لمواقف الرئيس التركي، وقد صادقت عليه الدول الـ27 الاعضاء في الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يفسر تأخير صدوره كما أوضحت مصادر أوروبية عدة لفرانس برس.