انت الان تتابع خبر طبيبة تنصح المتعافين من كورونا باتباع هذا النظام الغذائي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - قدمت طبيبة روسية مجموعة من النصائح الغذائية للأشخاص الذين تعافوا من الإصابة بفيروس كورونا، من أجل التعافي بشكل أسرع.
وأكدت في الوقت نفسه ضرورة تواجد البروتينات بكميات كبيرة لمكافحة ضمور العضلات أثناء فترة المرض.
وأضافت الطبيبة "يجب أن تكون هناك كمية كافية من البروتين في النظام الغذائي من 1.2 إلى 2 غرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم، لمكافحة ضعف العضلات، مع مراعاة حالة الكلى. وينصح بتناول ما لا يقل عن ثلاث أو أربع حصص من هذه المواد بشكل يومي: الحليب ومنتجات الألبان واللبن والجبن والأسماك والبيض والدواجن واللحوم (لا يتم تضمين النقانق والنقانق) والفاصوليا والفول وفول الصويا".
كما ونصحت الطبيبة بضرورة تناول الفواكه والخضراوات الموسمية واستهلاك ما لايقل عن 5 حصص (حوالي 80 غراما لكل وجبة) بشكل يومي.
وكذلك نوَّهت إلى ضرورة عدم التخلي عن البرامح الغذائية التي كان يتبعها المريض قبل إصابته، على سبيل المثال عدم الأكل ليلا، وتناول آخر وجبة قبل 3 إلى 4 ساعات من موعد النوم.