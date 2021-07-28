قرقاش يقدم روشتة لإعادة التوازن في العلاقات العربية والإقليمية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قدم الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، روشتة لإعادة التوازن المنشود في العلاقات العربية والإقليمية.

وأكد الدكتور أنور قرقاش ضرورة العودة إلى أساسيات العلاقات الثنائية في عالم عربي ومحيط إقليمي شهد تحديات غير مسبوقة خلال العقد الماضي.



وقال في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن احترام السيادة وعدم التدخل في الشأن الداخلي والتركيز على ملفات التنمية والازدهار مبادئ رئيسية ليعود التوازن المنشود في العلاقات العربية والإقليمية.