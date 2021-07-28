شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت تحظر سفر مواطنيها غير الحاصلين على لقاح كورونا إلى الخارج والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن مكتب الاتصال الحكومي في الكويت أن الحكومة أعلنت، أمس، أنها لن تسمح "بالسفر إلى خارج دولة الكويت إلا للمواطنين المحصنين بأحد اللقاحات المعتمدة" لديها، وذلك اعتباراً من أول أغسطس.



واستثنى البيان "الفئات العمرية غير الخاضعة للتطعيم (أقل من 16 سنة)، والحاصلين على شهادة معتمدة من وزارة الصحة تفيد بتعذر حصولهم على اللقاح نتيجة لأسباب صحية، والحوامل شريطة حصولهم على شهادة إثبات الحمل صادرة ومعتمدة من وزارة الصحة.