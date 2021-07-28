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حقائق إصابات ووفيات كورونا عربياً وعالمياً

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حقائق إصابات ووفيات عربياً وعالمياً والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 195.23 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و339191.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

 

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

 

الدول والمناطق                             إجمالي الوفيات                        عدد الإصابات المؤكدة

 

الولايات المتحدة                                   609903                                  34707384

 

الهند                                                 421382                                   31440951  

 

البرازيل                                            550502                                    19707662

 

روسيا                                                 322558                                 6172812

 

فرنسا                                             111716                                     6026115

 

المملكة المتحدة                             129303                                     5745526

 

تركيا                                                50997                                    5618417

 

الأرجنتين                                       104105                                  4859170

 

كولومبيا                                       119182                                  4736349

 

إسبانيا                                        81323                                       4368453.

 

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

 

الدول وترتيبها                              عدد الوفيات                             عدد الإصابات

 

23 - العراق                                      18418                                  1577013

 

36 - الأردن                                       9979                                   767327

 

40 - الإمارات                                   1929                                 674724

 

42 - المغرب                                  9611                                   581477

 

43- تونس                                 18804                                      573394

 

44 - لبنان                                  7894                                       555643

 

47 -                               8189                                    520774.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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