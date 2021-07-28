شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا فض مجلس النواب دور الانعقاد الأول قبل استكمال 9 أشهر؟.. اللائحة توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لماذا أنهى مجلس النواب دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثانى أمس، قبل أن يكمل 9 أشهر كما نص الدستور؟

تنص المادة 115 من الدستور على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.

ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

ووفقا للمعطيات فإن مجلس النواب بدأ دور الانعقاد الأول الحالي من الفصل التشريعي الثاني في 12 يناير 2021، ولكي يكمل المجلس التسعة أشهر لا بد أن يستمر بالانغقاد حتى 11 أكتوبر 2021، وهذا الأمر يعنى أن المجلس يستمر في الانعقاد بدون أى إجازة برلمانية، وأيضا سيصطدم بموعد انعقاد دور الانعقاد الثانى للمجلس، والذى حدده الدستور في المادة 115 بأن يدعو رئيس الجمهورية للانعقاد قبل الخميس الأول من أكتوبر، أى أن المجلس حتى لو أراد أن يكمل دور الانعقاد الحالى 9 أشهر فإنه لن يبدأ دور الانعقاد الجديد فى موعده.

وهنا نلجأ للائحة الداخلية للمجلس في المادة 274 التى منحت للمجلس ألا يكمل دور الانعقاد مدة التسعة أشهر إذا بدأ دور الانعقاد فى موعد لا يمكنه من ذلك، حيث تنص المادة 274 على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.

ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها. ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.