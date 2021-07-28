حدث ليلاً| اللجنة الفنية تكشف تفاصيل ما حدث لياسمين عبدالعزيز.. الفقي: سقوط حكم الإخوان في تونس سببه

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

4 وفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، خروج 654 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 228624 حتى اليوم.

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موريتانيا: تحرير مواطنين اختطفهما إرهابيون قرب الحدود مع مالي

أعلنت السلطات الموريتانية تحرير مواطنين اختطفا خلال هجوم مسلح بين مدينة كالا والنوارة قرب الحدود الموريتانية المالية.

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وزير الخارجية التونسي لنظرائه: قرارات الرئيس هدفها الحفاظ على البلاد

أجرى عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اتصالات مع كل من وزراء خارجية فرنسا جان ايف لودريان، وإيطاليا لويجي دي مايو، وكاتب الدولة الألماني للشؤون الخارجية ميڤال برفر، إضافة إلى الممثل السامي للشؤون الخارجية وسياسة الأمن بالاتحاد الأوروبي جوزاب بورال فونتاليس؛ حيث اطلعهم على آخر تطورات الوضع في تونس في ضوء القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد.

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وزير بناء السلام الجنوب سوداني يلتقي مع مسؤولي وزارة الخارجية

عقد وزير بناء السلام بجنوب السودان ستيفان بار كوال، اليوم الثلاثاء لقاءات مع عدد من مسئولي وزارة الخارجية حول سبل دفع وتفعيل التعاون المشترك في مجال بناء السلام.

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أشتية يؤكد دور مصر المحوري في العمل على الوصول لحل سياسي وإنهاء الاحتلال

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية دور مصر المحوري في العمل على الوصول لحل سياسي وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

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الفقي: سقوط حكم الإخوان في تونس بسبب الفشل وليس الانقلاب

قال الدكتور مصطفى الفقي، الكاتب والمفكر ورئيس مكتبة الإسكندرية، إن تساقط حكم الإخوان في تونس بهذه الصورة هو تساقط بسبب الفشل، وليس بسبب انقلاب الجماهير على الحكم الناجح، موضحًا: "الجماهير شعرت أن هناك خديعة كبرى وجهت إليها فخرجت عليها مثلما حدث في 30 يونيو في مصر، محدش يقدر يستحمل هذا على الإطلاق".

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أستاذ الموارد المائية: إثيوبيا أجلت الملء إلى العام القادم لأن الفيضانات ستكون غزيرة

قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن تغير المناخ بدأ يضرب عدة أماكن بالعالم وفي الصين انهارت سدود، وفي بلجيكا أيضا كانت هناك فيضانات، مشيرًا إلى أنه من المتوقع حدوث فيضانًا كبيرًا في إثيوبيا.

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"ماحدش يقدر يحدد".. الأطباء: اللجنة الفنية تكشف تفاصيل ما حدث لـ"ياسمين عبد العزيز"

كد الدكتور أسامة عبد الحي، أمين عام نقابة الأطباء، أن ما حدث للفنانة ياسمين عبد العزيز من الصعب تحديده، قائلًا: "ماحدش أبدًا يقدر يقول خطأ طبي أو مضاعفات إلا بعد تشكيل لجنة تحقيق فنية من 3 أساتذة من النقابة أو بحسب الجهة التي تقدمت شكوى آل المريض لها".

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مقتل فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل فلسطيني مساء اليوم الثلاثاء بإطلاق نار من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.

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بايدن: التطعيم الإجباري لقوة العمل الاتحادية قيد الدراسة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن إصدار تفويض للموظفين الاتحاديين بتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19) "قيد الدراسة".

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رئيس الوزراء العراقي: القوات الأمريكية ستعود لبلادها نهاية العام الحالي

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن القوات الأمريكية ستعود إلى بلادها نهاية العام الحالي، مشيرا إلى أن العلاقة بين العراق والولايات المتحدة ستدخل إلى مرحلة جديدة.

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روسيا: نتوقع رد المنظمات الدولية على تدمير النصب التذكارية السوفيتية في أوكرانيا

توقعت روسيا اليوم الثلاثاء ألا تترك المنظمات الدولية المسؤولة التدمير الهمجي للنصب التذكارية السوفيتية في أوكرانيا دون رد.

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محافظ الجيزة: عقار الوراق المُنهار صدر له قرار ترميم في مايو الماضي

كشف اللواء علاء بدران المتحدث باسم محافظة الجيزة، تفاصيل إنهيار عقار بمنطقة الوراق بالجيزة، قائلًا إن العقار كان يسكنه 4 أسر حيث أخلت 3 أسر العقار قبل الانهيار، بينما بقيت أسرة مكونة من 4 أفراد داخل العقار وتوفي منها مالك العقار.

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البيت الأبيض يعلن مخططًا جديدًا لنظام الهجرة

أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، عن مخطط جديد بشأن نظام الهجرة الذي تتبناه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

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السفير الروسي بواشنطن: حوارنا مع أمريكا يستند لتفاهمات جنيف

أعلن السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف أن موسكو تعتمد في حوارها مع واشنطن على نتائج لقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن في جنيف.

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أوستن: أفعال الصين في المحيطين الهندي والهادئ تهدد سيادة الدول الأخرى

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن أفعال الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، تهدد سيادة الدول الأخرى.

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بايدن: مستعدون للرد على اي هجوم سيبراني

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن ‏‎‏‎عن ثقته في كل من يعملون في وكالة الاستخبارات ولكنه حذر أن هذا لا يعني أنهم في منأى عن المساءلة، وذلك ‏‎خلال كلمة له أمام وكالة الاستخبارات الوطنية، حسبما ذكرت الحرة.

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