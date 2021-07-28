إدارة بايدن ستبقي نحو 900 عسكري أمريكي في سوريا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 28 يوليو 2021 07:09 صباحاً - منذ 45 دقيقة

من المقرر أن تبقي إدارة الرئيس جو بايدن على حوالي 900 عسكري، بينهم عناصر “القبعات الخضراء” لدعم “قوات سوريا الديمقراطية” في محاربة “داعش”، وفقا ما أفادت مصادر لصحيفة “بوليتيكو” الأمريكية.

ونقلت “بوليتيكو” عن مسؤول أمريكي طلب عدم ذكر اسمه، قوله: “لا أتوقع أي تغيرات الآن للمهمة أو للحضور في سوريا”.

وأضاف المسؤول: “في سوريا ندعم (قوات سوريا الديمقراطية) في قتالها ضد (داعش). وهذا كان ناجحا وهذا ما سنستمر به”.

ويأتي ذلك على خلفية انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، الذي من المتوقع إتمامه مع نهاية أغسطس المقبل، وإعلان واشنطن وبغداد يوم الاثنين عن إنهاء المهام القتالية للقوات الأمريكية في العراق مع نهاية العام الجاري.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد تحدث عن سعيه لإنهاء “الحروب الأبدية” التي تخوضها الولايات المتحدة.

ويعتبر مسؤولون في البيت الأبيض أن هذه القوة “صغيرة نسبيًا”، ولكنها مفتاح لمنع عودة ظهور تنظيم “الدولة الإسلامية” الذي قد يندفع لاستعادة المنطقة، ويوازيه اندفاع النظام السوري والروس والإيرانيين إلى حقول النفط.

وتعهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مرارًا بالانسحاب بعد الهزيمة الشبه الكاملة لتنظيم “الدولة”.

وفي عام 2020، أمر ترامب بسحب القوات الأمريكية من الحدود الشمالية بالقرب من تركيا كجزء من مخطط لسحب جميع القوات الأمريكية من سوريا.

لكن تحت ضغط وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، وافق لاحقًا على إبقاء القوات الأمريكية في الشرق لمواصلة العمل مع “قسد” وحماية حقول النفط من القوى الموجودة هناك.