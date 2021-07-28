بايدن يرشح الدبلوماسي مارك غيتنشتاين مبعوثا إلى الاتحاد الأوروبي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 28 يوليو 2021 07:09 صباحاً - منذ 45 دقيقة

رشح الرئيس جو بايدن السفير الأمريكي السابق مارك غيتنشتاين للعمل كسفير للبلاد لدى الاتحاد الأوروبي، وفقا لما أفاد به البيت الأبيض، الثلاثاء.

وشغل غيتنشتاين منصب سفير الولايات المتحدة لدى رومانيا في إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، وهو محام دولي وعضو مجلس إدارة “مؤسسة بايدن”.

وكان بايدن قال الشهر الماضي إن رؤيته لعلاقات الولايات المتحدة مع الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو تختلف اختلافا جوهريا عن رؤية سلفه دونالد ترامب.

وبعد أربعة سنوات من فتور العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب ودول الاتحاد الأوروبي، بدأ التكتل الأوروبي في رسم خارطة طريق جديدة لإعادة الثقة المتبادلة بعد تولي جو بايدن البيت الأبيض.

وطفت في سنوات إدارة ترامب الكثير من الأزمات على سطح الفضاء الأوروبي، خاصة فيما يتعلق بالاتفاق النووي مع إيران، والتعامل مع القضية الفلسطينية بعيدًا عن اتفاق الدولتين، وفرض رسوم جمركية من قبل واشنطن على بضائع أوروبا.

وعقب تولي بايدن الرئاسة، قالت رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إن أوروبا لديها من جديد صديق في البيت الأبيض، بينما دعا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الرئيس الأميركي جو بايدن إلى اجتماع مع قادة الاتحاد الأوروبي بهدف “بناء ميثاق تأسيسي جديد معا” للعلاقات عبر الأطلسي.