إسرائيل.. المصادقة على قانون يضمن التناوب على رئاسة الحكومة بين بينيت ولبيد

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 28 يوليو 2021 07:09 صباحاً - منذ 55 دقيقة

صادق الكنيست الإسرائيلي “البرلمان”،الثلاثاء، في القراءتين ثانية وثالثة على مشروع قانون تعديل “قانون أساس: الحكومة”، لضمان التناوب بين رئيس الحكومة، نفتالي بينيت ويائير لبيد.

وينص القانون على تنفيذ اتفاقية التناوب بين بينيت ولبيد على منصب رئيس الحكومة، حتى في حال حل قبل نهاية فترة ولايتها، حيث أيد مشروع القانون 61 عضو كنيست، وعارضه اثنان، وسيتولى بموجبه لبيد منصب رئيس الحكومة تلقائيا في حالة عدم المصادقة على الموازنة العامة.

وسيتم أيضًا إنشاء آلية التصويت التي حددتها الحكومة في اللجان الوزارية المختلفة والتي تضمن التوازن بين كتل الائتلاف دون علاقة لحجم الكتلة في الكنيست. كما ينص الاقتراح على أنه سيكون من الممكن تعيين نائبين للوزير عند تنصيبه.

وامتدت جلسة المصادقة على مشروع القانون والتي قاطعتها كتل المعارضة، نحو 15 ساعة.