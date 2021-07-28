شهيد برصاص الجيش الإسرائيلي في نابلس

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 28 يوليو 2021 07:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 28 - يوليو - 2021 6:49 صباحًا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن، استشهاد شاب فلسطيني، مساء الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مفترق بلدة بيتا، جنوب مدينة نابلس .

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب لها، إن “الارتباط المدني الفلسطيني يبلغ باستشهاد مواطن أطلق الاحتلال النار عليه، قرب بلدة بيتا”.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الرصاص صوب الشاب شادي عمر لطفي سليم (41 عاما) من بلدة بيتا، أثناء تواجده قرب مفترق البلدة، ما أدى لاستشهاده.

وأضافت المصادر أن جنود الاحتلال احتجزوا جثمان الشهيد، ونقلوه بواسطة مركبة إسعاف إسرائيلية.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية “وفا”، إن “قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الرصاص صوب سليم، أثناء تواجده قرب مفترق البلدة، ما أدى لاستشهاده”.

وأضافت أن “جنود الاحتلال احتجزوا جثمان الشهيد، ونقلوه بواسطة مركبة إسعاف إسرائيلية، وسط انتشار واسع لجنود الاحتلال في المنطقة”.

ولم يصدر بيان من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بشأن سبب إطلاق النار.

‎غير أن نائب رئيس بلدية بيتا موسى حمايل، قال إن الشهيد كان في طريقه للمنزل عائدًا من العمل.