“دلتا” لها سلوك مختلف عن السلالات الأخرى من كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 28 يوليو 2021 07:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

قالت السلطات الصحية الأمريكية إن بعض الحاصلين على المطعوم ضد كورونا يمكن أن ينقلوا سلالة “دلتا” من الفيروس إلى الآخرين.

وقالت مديرة مراكز الرقابة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، روشيل والينسكي خلال مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء: “في الأيام الأخيرة اطلعت على بيانات علمية جديدة، تشير إلى أن سلالة “دلتا” لها سلوك مختلف عن السلالات الأخرى من كوفيد-19″.

وأضافت أن المعطيات الواردة من مختلف الولايات الأمريكية تدل على أنه في حالات نادرة يمكن للأشخاص المطعمين ضد فيروس كورونا نقل هذه السلالة من الفيروس إلى الآخرين.

وجددت مديرة المراكز الأمريكية للرقابة على الأمراض التأكيد على أن التطعيم يسمح بتفادي المرض الشديد الذي يقتضي النقل إلى المستشفى واستبعاد إمكانية الوفاة بسبب الفيروس.

وفي وقت سابق أوصت المراكز للأمريكية المطعمين ضد فيروس كورونا، بالعودة إلى ارتداء الكمامات.

وكان البيت الأبيض، قد أكد أن موظفيه سيلتزمون بالإرشادات الخاصة بارتداء الكمامات داخل المجمع في حال إصدار مثل هذه التوجيهات من قبل الجهات الصحية المعنية بخصوص واشنطن.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، خلال مؤتمر صحفي عقدته الثلاثاء: “سنلتزم بالإرشادات… وفي حال وضعنا في قائمة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية للمناطق الجغرافية التي يجب فيها ارتداء الكمامات داخل المباني فسنتبع هذه الإرشادات”.

وأردفت أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أكد دائما أنه سيلتزم بنصائح الخبراء في مجال الرعاية الصحية والمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.