التحالف يحبط هجوم حوثي بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة على السعودية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 28 يوليو 2021 07:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أعلنت قوات التحالف العربي، مساء الثلاثاء، عن إحباط هجوم نفذته ميليشيا الحوثي الموالية لإيران على جنوب السعودية بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة.

وأفاد التحالف، حسبما نقلته وكالة “واس” السعودية الرسمية، باعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين وصاروخين باليستيين أطلقتها قوات الحوثيين باتجاه منطقة جازان جنوب المملكة.

ولاحقا أعلن التحالف عن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين ثالث ورابع أطلقهما الحوثيون باتجاه جنوب السعودية.

وأكد أن قواته أحبطت كل محاولات “المليشيا الحوثية العدائية” لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين في جزان.

وشدد على أنه يتخذ “إجراءات عملياتية لاستهداف مصادر التهديد بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني”.

وتنفذ قوات الحوثيين هجمات متكررة بطائرات مسيرة مفخخة تستهدف مواقع عسكرية أو نفطية جنوب السعودية بينما تقول الرياض إن هذه الهجمات تعرض حياة المدنيين للخطر.

وتقود السعودية، منذ مارس 2015 التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.

وقتل حوالي 130 ألف شخص، بينهم أكثر من 12000 مدني في النزاع المستمر منذ 6 سنوات والذي خلق حسب الأمم المتحدة، أسوأ أزمة إنسانية في العالم في بلد يعد أكثر دول العالم العربي فقرا.