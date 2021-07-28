أول لقاء يجمع رئيس ساحل العاج وزعيم المعارضة بعد الانتخابات

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 28 يوليو 2021 07:09 صباحاً - التقى رئيس ساحل العاج الحسن وتارا الفائز حديثا بولاية ثالثة مثيرة للجدل، ومعارضه الأبرز الرئيس الاسبق هنري كونان بيديي، في أبيدجان الأربعاء في خطوة لإنهاء أعمال العنف التي رافقت الانتخابات الرئاسية.

أعرب واتارا عن سعادته لدى استقباله غباغبو في قصر الرئاسة في أبيدجان، العاصمة الاقتصادية للدولة المنتجة للكاكاو، والتي تشهد توترا سياسيا وأعمال عنف منذ أكثر من عشر سنوات.

وقال واتارا: “سعيد بأن أراك” ثم تعانق الرئيس والرئيس السابق قبل أن يخلع كل منهما الكمامة الواقية من عدوى كورونا، وابتسما أمام الكاميرات، ثم تصافح الخصمان اللذان سبق أن خاضا (بين عامي 2010 و2011) صراعا على السلطة لقي خلاله أكثر من 3 آلاف شخص حتفهم.

وقال غباغبو إنه حث وتارا على مواصلة جهود المصالحة بأن يفرج عن السجناء الآخرين من فترة الحرب.

وبدأت الحرب بعد أن رفض غباغبو (76 عاما الآن) الإقرار بهزيمته في الانتخابات أمام واتارا في ديسمبر 2010، وأُلقي القبض عليه بعد الحرب، قبل أن يعود من المنفى في يونيو بعد أن برأته المحكمة الجنائية الدولية من اتهامات بارتكاب جرائم الحرب.

خصومة ثم تحالف

ولا تزال الخشية من تصاعد اعمال العنف ماثلة في الأذهان في هذا البلد بعد 10 سنوات من أزمة 2010-2011 التي أسفرت عن ثلاثة آلاف قتيل، فضلاً عن 300 الف لاجئ ومليون نازح، حسب الامم المتحدة.

وترى المعارضة أن انتخاب وتارا لولاية ثالثة غير دستوري، وسبق لها أن اطلقت حملة ل”العصيان المدني” ودعوة إلى إنشاء “مجلس وطني انتقالي” ليحلّ مكان وتارا.

والأربعاء، أعلن وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة سيدي توريه أنّ حصيلة الاضطرابات السياسية التي رافقت الانتخابات بلغت 85 قتيلاً و484 جريحاً.

وأوضح أنّ 34 شخصا قضوا قبل الاقتراع و31 بعده، مضيفاً انّه تم توقيف 225 شخصا، و167 وجّهت إليهم اتهامات، و45 أودعوا السجن.

وسبق أن أوقف عدد من قادة المعارضة، بينهم المتحدث باسمها رئيس الوزراء الأسبق باسكال افي نغيسان، بينما أجبرت القوات الأمنية آخرين على التزام منازلهم.

وكان وتارا اقترح في خطاب إلى الامة الإثنين عقد لقاء مع “أخيه الكبير” الرئيس بيديي.

وقال دبلوماسي غربي في ابيدجان “مجرد أن يلتقي بيديي ووتارا وأن يشاهدا سوياً، من شأنه خفض التوتر”.