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استطلاع يكشف تراجع شعبية الرئيس التركي وحزبه.. وتفوق المعارضة

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محمد الفلاح - الأربعاء 28 يوليه 2021

أعلنت شركة «Europe Elects» لاستطلاعات الرأي الدولية، انخفاض معدل التصويت بين جموع الشعب التركي لصالح حزب العدالة والتنمية بتركيا.

 

وقالت إن نسبة التصويت لصالح حزب «العدالة والتنمية» بلغت 35.2 %، وهذا المعدل أقل من الطبيعي بنسبة 7 %، كما بلغت نسبة التصويت لحزب الحركة القومية 10 % بانخفاض 2 %، وفقًا لموقع «جمهورييت» التركي.

 

وكشفت عن زيادة معدل التصويت لصالح المعارضة التركية، إذ بلغ معدل التصويت لصالح حزب الشعب الجمهوري 23.7 %، و14.4 % لصالح حزب الخير.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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