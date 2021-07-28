شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد طوكيو تشهد 16 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية المقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الأربعاء، تسجيل 16 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بين المعنيين بالأولمبياد.

وأوضحت اللجنة، أن حالات الإصابة الجديدة ليس بينها أي من الرياضيين المشاركين في الأولمبياد.

ووصل عدد المصابين بالفيروس بين المعنيين بالأولمبياد إلى 169 حالة، بدءا من أول تموز/يوليو، فيما شهدت الأولمبياد حتى الآن إصابة 17 رياضيا بفيروس كورونا.