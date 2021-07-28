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أولمبياد طوكيو تشهد 16 إصابة جديدة بكورونا

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الدمام - شريف احمد - أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية المقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الأربعاء، تسجيل 16 حالة إصابة جديدة بفيروس بين المعنيين بالأولمبياد.

وأوضحت اللجنة، أن حالات الإصابة الجديدة ليس بينها أي من الرياضيين المشاركين في الأولمبياد.

ووصل عدد المصابين بالفيروس بين المعنيين بالأولمبياد إلى 169 حالة، بدءا من أول تموز/يوليو، فيما شهدت الأولمبياد حتى الآن إصابة 17 رياضيا بفيروس كورونا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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