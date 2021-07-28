شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: 86 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 92762 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال التلفزيون الصيني اليوم الأربعاء، نقلا عن اللجنة الوطنية للصحة، إن الصين سجلت 86 إصابة جديدة بكوفيد-19 أمس الثلاثاء، مقارنة مع 71 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان، أن 55 من الإصابات الجديدة محلية، ارتفاعا من 31 في اليوم السابق.

وأوضحت أن عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 18، فيما لا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

ويبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي، 92762 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.