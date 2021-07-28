شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات الأسترالية تمدد العزل العام في سيدني لمدة شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - مددت السلطات في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، اليوم الأربعاء، العزل العام المفروض بمدينة سيدني عاصمة الولاية، لمكافحة انتشار مرض كوفيد-19 شهرا آخر، بعدما أخفقت القيود المفروضة منذ أسابيع في احتواء تفشي السلالة دلتا شديدة العدوى.

وكان من المقرر انتهاء إجراءات العزل العام يوم الجمعة، لكن رئيسة وزراء الولاية جلاديس بريجيكليان قالت للصحفيين في سيدني، إنه جرى تمديد القيود حتى 28 من أغسطس آب.

وسجلت نيو ساوث ويلز 177 إصابة محلية جديدة بالفيروس، ارتفاعا من 172 في اليوم السابق.