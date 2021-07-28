 بيانات رسمية تكشف عن ارتفاع معدلات الفقر والبطالة في تركيا

كشفت بيانات رسمية تركية، عن ارتفاع كبير في معدلات الفقر والبطالة خلال عام 2019، في ظل السياسات الاقتصادية التي يمارسها حزب العدالة والتنمية الحاكم في البلاد.

وقالت صحيفة "زمان" التركية المعارضة، إن "بيانات هيئة الإحصاء تشير إلى ارتفاع معدلات الفقر إلى 14.4% خلال عام 2019 بعدما تراجعت إلى 13.5% خلال عام 2017".

وأشارت إلى أنه في عام 2019 بلغت نسبة المواطنين العاملين المعرضين لخطر الفقر نحو 13.2% بعدما سجلت 12.8% خلال عام 2017، وخلال العام نفسه بلغ عدد الأفراد المعرضين لخطر الفقر أو الاقصاء الاجتماعي نحو 39.8%.

وبينت الصحيفة أنه خلال عام 2019 أيضا ارتفاع معدلات تناول الشباب للسجائر في الفئة العمرية من 15 عاما فيما فوق إلى 31.3%، بعدما كانت هذه النسبة تبلغ 29.5 في المئة خلال عام 2010، لافتة إلى أنه خلال العام عينه بلغت نسبة من يتناولون السجائر من الذكور ضعفي ونصف نسبة من يتناولون السجائر من الإناث.

وقالت الصحيفة في تقريرها: "في عام 2019 بلغت نسبة الشباب في الفئة العمرية بين 15 عاماً و24 عاماً الذين لم يواصلوا تعليمهم ولا يمتهنون أي مهنة نحو 26% وهي الأعلى على الإطلاق خلال السبع سنوات الأخيرة".

كما لفتت إلى أن نسبة العمال غير المدرجين ضمن مؤسسات الضمان الاجتماعي من إجمالي التوظيف نحو 34.5% بعدما كانت تبلغ 43.3% خلال عام 2010.