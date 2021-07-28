شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انخفاض شعبية حزب أردوغان.. والمعارضة تكسب ثقة الأتراك (استطلاع رأي) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة «Europe Elects» لاستطلاعات الرأي الدولية، انخفاض معدل التصويت بين جموع الشعب التركي لصالح حزب العدالة والتنمية بتركيا.



وقالت إن نسبة التصويت لصالح حزب «العدالة والتنمية» بلغت 35.2 %، وهذا المعدل أقل من الطبيعي بنسبة 7 %، كما بلغت نسبة التصويت لحزب الحركة القومية 10 % بانخفاض 2 %، وفقًا لموقع «جمهورييت» التركي.

وكشفت عن زيادة معدل التصويت لصالح المعارضة التركية، إذ بلغ معدل التصويت لصالح حزب الشعب الجمهوري 23.7 %، و14.4 % لصالح حزب الخير.