تقرير يكشف عن ارتفاع حد الفقر في تركيا.. وأزمات الإقتصاد بتركيا

أعلنت هيئة البحث التركية «كمو- أر»، عن ارتفاع حد الجوع لأسرة مكونة من أربعة أفراد بمقدار 45 ليرة في شهر يوليو، مقارنة بالشهر السابق وأصبح 3513 ليرة، فيما ارتفع خط الفقر أيضًا إلى 12 ألفاً و195 ليرة سنويًا للفرد وبهذا يكون ارتفع حد الجوع بمقدار 367 ليرة في 7 أشهر، وزاد خط الفقر بمقدار ألف ليرة.

ونقل موقع «سوزجو» التركي، أن التضخم الذي لا يمكن السيطرة عليه زاد من مخاطر الجوع والفقر لذوي الدخل المنخفض والثابت. ففي حين أن حد الجوع لأسرة مكونة من أربعة أفراد هو 3 آلاف و 513 ليرة في يوليو، كان الإنفاق على الاحتياجات غير الغذائية 8 آلاف و682 ليرة. بينما ارتفع حد الجوع بمقدار 45 ليرة في يوليو مقارنة بالشهر السابق، زاد الإنفاق المطلوب للاحتياجات غير الغذائية بمقدار 198 ليرة وزاد خط الفقر بمقدار 270 ليرة. وفي الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، زاد حد الجوع بمقدار 367 ليرة، وزاد الإنفاق على الاحتياجات غير الغذائية بمقدار 641 ليرة.

وأصبح خط الفقر، الذي يوضح المبلغ الإجمالي للإنفاق الذي يجب على الأسرة أن تقوم به من أجل تلبية احتياجاتها الغذائية وغير الغذائية دون الشعور بالحرمان بما يليق بالكرامة الإنسانية، 12 ألفًا و195 ليرة بزيادة إجمالية قدرها 1.008 ليرة في. الفترة من يناير إلى يوليو.