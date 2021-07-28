محمد الفلاح - بايدن يصعد هجومه ضد بوتين: رجل خطير يمتلك أسلحة نووية وآبار نفط

الأربعاء 28 يوليه 2021

يبدو أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد بدأ الثلاثاء، فصلا جديدا من حرب التصريحات ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عندما وصفه بالرجل الخطير على رأس اقتصاد يمتلك أسلحة نووية وآبار نفط ولا شيء غير ذلك.



واتّهم الرئيس الأمريكي روسيا بالسعي لعرقلة سير الانتخابات التشريعية المقرّرة في الولايات المتّحدة العام المقبل من خلال نشرها "معلومات مضلّلة" في بلاده.

وخلال زيارة لمكتب مدير الاستخبارات الوطنية بالقرب من واشنطن قال بايدن: "انظروا إلى ما تفعله روسيا منذ الآن بشأن انتخابات 2022 والمعلومات المضلّلة"، في إشارة إلى معلومات بهذا الشأن حصل عليها خلال الإحاطة اليومية التي يتلقّاها.

وأضاف: "هذا انتهاك صريح لسيادتنا".

كما هاجم الرئيس الأمريكي نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقال بايدن: "إنّ بوتين لديه مشكلة حقيقية، فهو على رأس اقتصاد يمتلك أسلحة نووية وآبار نفط ولا شيء غير ذلك، وهذا يجعله أكثر خطورة بالنسبة لي".

كما أعرب الرئيس الأمريكي عن قلقه إزاء تزايد وتيرة الهجمات الإلكترونية، بما في ذلك عبر "برامج الفدية" التي تقوم على تشفير معطيات تابعة لهدف معيّن والمطالبة بالمال، غالباً بعملات البيتكوين، لفكّ هذا التشفير.

وقال بايدن: "إذا انتهى بنا المطاف في حرب، في حرب مسلّحة حقيقية، مع قوة عظمى أخرى، فسيكون ذلك بسبب هجوم إلكتروني".

وفي خريف 2022، تجري في الولايات المتّحدة انتخابات منتصف الولاية التي يتم فيها تجديد جميع مقاعد مجلس النواب وثلث مقاعد مجلس الشيوخ.

وكانت الولايات المتّحدة حمّلت الصين مسؤولية القرصنة الواسعة النطاق التي استهدفت في آذار/مارس خدمات "مايكروسوفت إكستشينج"، في حين دعا البيت الأبيض مراراً روسيا إلى اتخاذ إجراءات ضدّ هجمات "برامج الفدية" التي تشنّ انطلاقاً من أراضيها.

وفي يونيو الماضي، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده ستكون مستعدة لتسليم مرتكبي الهجمات الإلكترونية إلى الولايات المتحدة إذا فعلت واشنطن الشيء نفسه لموسكو وإذا توصل البلدان إلى اتفاق يفضي إلى ذلك.

وأدلى بوتين بهذا التصريح في مقابلة أذاع التلفزيون الحكومي مقتطفات منها قبل قمة 16 يونيو/ حزيران مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في جنيف.

وأثار بايدن مسألة الهجمات الإلكترونية التي تستخدم برمجيات خبيثة لطلب فدية انطلاقا من روسيا خلال اجتماعه مع بوتين.