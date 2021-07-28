عدن - ياسمين عبد الله التهامي - احتجاجات في إيران بعد قطع الكهرباء عن 3 محافظات

الأربعاء 28 يوليه 2021

الخليج 365

اندلعت احتجاجات في محافظات إيرانية، مساء الثلاثاء، نتيجة انقطاع الكهرباء بعد خروج 4 محطات عن الخدمة.



وقال مسؤول إيراني، مساء الثلاثاء، إن 4 محطات للطاقة الكهربائية عن الخدمة بسبب خلل فني، مضيفاً أن "ذلك دفعنا إلى قطع التيار الكهربائي عن 3 محافظات".

وأضاف أنه "من أجل منع انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع، تم قطع الكهرباء يدويًا ومؤقتًا في بعض المناطق الواقعة في محافظات خراسان وكرمان وأذربيجان وأجزاء من الأجزاء الوسطى من البلاد".

وقالت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، إن 4 محطات لتوليد الطاقة الكهربائية في طهران والأهواز والمحمرة ويزد خرجت عن الخدمة بسبب خلل فني، الأمر الذي أدى إلى خفض إنتاج الكهرباء في البلاد بمقدار 1000 ميجاواط .

وأشارت الوكالة الإيرانية إلى أنه "بعد إعادة تلك المحطات للخدمة خرجت 4 محطات أخرى عن الخدمة في المنظومة الكهربائية من دون أن تتضح الأسباب بعد".

وشهدت مدينة "كرد كوي" بمحافظة غلستان شمال إيران، احتجاجات مساء اليوم بسبب أزمة الكهرباء. ورفع المتظاهرون شعارات مناهضة للنظام.

فيما أفاد ناشطون ومواقع إخبارية برخروج احتجاجات مماثلة في محافظة إيلام غرب إيران بسبب الأزمة ذاتها، وأقدم المحتجون على إغلاق مداخل المحافظة.

وفي العاصمة طهران انقطع التيار الكهربائي مساء الثلاثاء عن مناطق متفرقة.

وفي إجراء بات اعتياديا هتف محتجون في العاصمة "الموت لخامنئي" من أسطح منازلهم.