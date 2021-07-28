شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة عن إصدارات تنظيم داعش الإرهابية المرئية: تشوه الواقع وتتلاعب بالحقائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت دراسة حديثة صادرة عن مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية خصائص إصدارات داعش المرئية، حيث أشارت إلى أنه وفقًا لعدة مُتغيرات، منها على سبيل المثال: الإطار الزماني والمكاني الذي تُصدر فيه، وطبيعة المُنتج الإعلامي ومحتواه، ونوع الجمهور المُستهدف من حيث مستوى الثقافة والتعليم، ومدى القابلية والاستعداد للتغيير، إلا أنه بشكل عام يُمكن استعراض أبرز خصائص المواد المرئية على النحو التالي:

أولاً: أنها مواد "مُصنعة" و"مُنتقاة" بدقة وعناية من قِبل القائمين عليها لتوجيه رسائل معينة، واستعراض وجهة نظر تتسق مع رؤية ومصالح مُنتجيها وصانعيها.

ثانيًا: أنها قد تكون ذات مضمون سطحي واضح للمشاهد، أو ذات مضمون عميق مُشفر يستقر في العقل الباطن للمشاهد دون أن يشعر بذلك.

ثالثًا: أنها تستطيع تشويه الواقع، والتلاعب بالحقائق سواء من حيث زاوية التقاط الصور، أو من خلال عملية المونتاج، أو باعتماد القائمين عليها على بثها ضمن محتوى صوتي أو مكتوب معين، أو في إطار زمني يضمن التأثير على عقلية المُشاهِد ونفسيته.

رابعًا: تختلف قراءة المواد المرئية حسب مستوى وطبيعة ثقافة المُتلقي، فهناك من قد يبحث في مدى مصداقية تلك المواد، لكشف طبيعة التحيز الكامن في المحتوى الإعلامي سواء كان سلبيًا أو ايجابيًا، وهناك آخر يصُعب عليه استكشاف ما لم يتم توضيحه بشكل مباشر خلال المُنتج الإعلامى.