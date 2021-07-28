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مقتل جندي يمني وإصابة آخرين بانفجار عبوة ناسفة في عدن

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السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - مقتل جندي يمني وإصابة آخرين بانفجار عبوة ناسفة في عدن

الأربعاء 28 يوليه 2021

قُتل جندي يمني وأصيب اثنان آخران بجراح متفاوتة، مساء الثلاثاء، إثر انفجار عبوة ناسفة بإحدى العربات الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن.

 

وقالت مصادر أمنية، إن العبوة الناسفة كانت مزروعة في موقع حاجز أمني مفاجئ بغرض التفتيش، قرب كلية التربية في مديرية خور مكسر، شرق العاصمة المؤقتة عدن، وانفجرت في إحدى العربات الأمنية، ما أدى إلى مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين.

 

وأشارت المصادر إلى أن الفرق الأمنية المختصة هرعت إلى موقع الانفجار.

 

ووفقًا لمصادر محلية، فإن الفرق الأمنية تمكنت من العثور على عبوة ناسفة أخرى، لم تنفجر بعد في محيط الموقع المستهدف بالعبوة الأولى.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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