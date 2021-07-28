محمد الفلاح - مقتل جندي يمني وإصابة آخرين بانفجار عبوة ناسفة في عدن

الأربعاء 28 يوليه 2021

قُتل جندي يمني وأصيب اثنان آخران بجراح متفاوتة، مساء الثلاثاء، إثر انفجار عبوة ناسفة بإحدى العربات الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن.



وقالت مصادر أمنية، إن العبوة الناسفة كانت مزروعة في موقع حاجز أمني مفاجئ بغرض التفتيش، قرب كلية التربية في مديرية خور مكسر، شرق العاصمة المؤقتة عدن، وانفجرت في إحدى العربات الأمنية، ما أدى إلى مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين.

وأشارت المصادر إلى أن الفرق الأمنية المختصة هرعت إلى موقع الانفجار.

ووفقًا لمصادر محلية، فإن الفرق الأمنية تمكنت من العثور على عبوة ناسفة أخرى، لم تنفجر بعد في محيط الموقع المستهدف بالعبوة الأولى.