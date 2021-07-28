المغرب يشكل لجنة لتطبيق العقوبات الدولية الخاصة بالإرهاب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شكلت المملكة المغربية لجنة لتطبيق العقوبات المالية المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن الخاصة بالإرهاب وانتشار التسلح.

وصادقت الحكومة المغربية على مشروع القرار الذي قدمه، وزير العدل، بتشكيل اللجنة الوطنية لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والخاصة بالإرهاب، وانتشار السلاح وتمويلهما.

وأصدرت الحكومة بيانا وصل ”الخليج 365” نًسخة منه، جاء فيه، إن القرار يأتي تنفيذا للقانون الجنائي المتعلق بمكافحة غسل الأموال، والذي صادق عليه البرلمان في دورته الأخيرة.

ونصت المادة على إحداث لجنة وطنية مكلفة بتطبيق العقوبات المالية المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن الخاص بالإرهاب وانتشار السلاح وتمويلهما.

وتابع البيان، إنه سيتم تأليفها وتحديد كيفية عملها لاحقاً، مشيرا إلى أن تشكيل اللجنة يعد من الالتزامات الأساسية والاستراتيجية التي تنص عليها المعايير الدولية بشأن وجوب استحداث الدول للإجراءات والآليات الفعالة لتطبيق قرارات مجلس الأمن وتنفيذ العقوبات.

وبناء عليه، يضيف البيان، تم إعداد مشروع القرار ،والذي تضمن مقتضيات تشمل إسناد رئاسة اللجنة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وتشكيلها من مختلف القطاعات الحكومية والهيئات والمؤسسات العمومية، وتحديد كيفية عملها سواء فيما يتعلق بعقد الاجتماعات أو الدعوة لها، والتصويت والمشاركة، ونشر القرارات الصادرة عنها، وتحديد طريقة وضبط وحفظ ملفات اللجنة وتقاريرها.