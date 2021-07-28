شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أرقام مهمة عن الاستثمارات الموجهة للتعليم فى خطة 2021/2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الحكومة في خطتها للعام المالى 2021/2022 استثمارات كلية لقطاع التعليم وصلت إلى نحو 65.3 مليار جنيه، منها 56.4 مليار جنيه استثمارات عامة (54.2 مليار جنيه جهاز حكومى – 2 مليار جنيه هيئات اقتصادية – 0.2 مليار جنيه مركزية)، إلى جانب 8.9 مليار جنيه استثمارات خاصة، ونرصد فيما يلى عددا من الأرقام المهمة حول الاستثمارات الكلية للتعليم فى خطة العام المالى الحالى: