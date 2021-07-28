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6 أرقام مهمة عن الاستثمارات الموجهة للتعليم فى خطة 2021/2022

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القاهرة - سامية سيد - وجهت الحكومة في خطتها للعام المالى 2021/2022 استثمارات كلية لقطاع التعليم وصلت إلى نحو 65.3 مليار جنيه، منها 56.4 مليار جنيه استثمارات عامة (54.2 مليار جنيه جهاز حكومى – 2 مليار جنيه هيئات اقتصادية – 0.2 مليار جنيه مركزية)، إلى جانب 8.9 مليار جنيه استثمارات خاصة، ونرصد فيما يلى عددا من الأرقام المهمة حول الاستثمارات الكلية للتعليم فى خطة العام المالى الحالى:

 

  1. وجهت الحكومة استثمارات كلية لقطاع التعليم وصلت إلى نحو 65.3 مليار جنيه.
  2. الاستثمارات مقسمة إلى 56.4 مليار جنيه استثمارات عامة و8.9 مليار جنيه استثمارات خاصة.
  3. تخصيص مبلغ 4 مليارات و711 مليون جنيه من الخزانة العامة لاستكمال البنية الأساسية وشراء التابلت.
  4. تخصيص مبلغ 251 مليون جنيه لاستكمال تجهيزات المدارس المصرية اليابانية.
  5. تخصيص 2 مليار جنيه لفصول الفراغات الذكية.
  6. تخصيص 6 مليارات و450 مليون جنيه استثمارات موجهة لهيئة الأبنية التعليمية.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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