شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أرقام هامة عن حصاد مجلس النواب فى دور الانعقاد الأول.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف البيان الصادر عن الأمانة العامة لمجلس النواب عن حصاد المجلس لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثانى، أن المجلس عقد 88 جلسة عامة امتدت إلى 278 ساعة، وبلغ عدد المتحدثين 532 نائبا.

ونرصد فيما يلى عددا من الأرقام الهامة حول حصاد مجلس النواب في دور الانعقاد الأول: