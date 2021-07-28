شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أرقام هامة عن حصاد مجلس النواب فى دور الانعقاد الأول.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف البيان الصادر عن الأمانة العامة لمجلس النواب عن حصاد المجلس لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثانى، أن المجلس عقد 88 جلسة عامة امتدت إلى 278 ساعة، وبلغ عدد المتحدثين 532 نائبا.
ونرصد فيما يلى عددا من الأرقام الهامة حول حصاد مجلس النواب في دور الانعقاد الأول:
- المجلس عقد 88 جلسة عامة.
- بلغ عدد المتحدثين 532 نائبا.
- الجلسات العامة امتدت إلى 278 ساعة.
- ناقش المجلس بيانات 29 وزيرا وأحالها الى اللجان المختصة.
- ناقش المجلس 128 طلب إحاطة بالجلسة العامة.
- ناقش البرلمان 823 باللجان النوعية.
- نظر البرلمان 2230 سؤالا.
- نظر المجلس 265 اقتراح برغبة.
- نظر المجلس 3 طلبات رفع حصانة و6 حالات خلو مكان.
- وافق على 146 مشروع قانون ومقدمة من الحكومة بإجمالى 1749مادة .