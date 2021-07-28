شكرا لقرائتكم خبر عن محاكمة مجرمي إعدامات 1988 تبدأ بالسويد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال ممثلو الادعاء في السويد أمس الثلاثاء إنه تم توجيه اتهامات بحق مواطن إيراني في السويد بارتكاب جرائم حرب وجرائم قتل، وذلك على خلفية عمليات إعدام جماعي لسجناء سياسيين وقعت في بلاده قبل 33 عاما.

وجاء في لائحة الاتهام إن عمليات الإعدام وقعت قرب نهاية الحرب الإيرانية العراقية. وفي المراحل الأخيرة من الحرب، تعرضت إيران للهجوم عدة مرات من جانب ذراع مسلحة لجماعة مجاهدي خلق، المعارضة الإيرانية.

وأضاف الادعاء في بيان إن المرشد الإيراني الخميني أصدر بعد ذلك بوقت قصير أمرا بإعدام جميع السجناء المحتجزين في السجون الإيرانية الذين تعاطفوا مع الجماعة، وكانوا موالين لهم في قناعاتهم.

وأضاف الادعاء السويدي إنه «بعد هذا الأمر، تم إعدام عدد كبير من هؤلاء السجناء في الفترة من 30 يوليو وحتى 16 أغسطس 1988، في سجن جوهاردشت في كرج بإيران».

وبحسب لائحة الاتهام، كان المتهم في ذلك الوقت مساعدا لنائب المدعي العام بالسجن. وهو متهم بالمشاركة في عمليات إعدام جماعي وتعريض «السجناء لمعاناة شديدة تعتبر تعذيبا ومعاملة غير إنسانية». وبحسب الإذاعة السويدية ووكالة «تي تي» للأنباء، أنكر الرجل /60 عاما/ الاتهامات المنسوبة إليه.