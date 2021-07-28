شكرا لقرائتكم خبر عن اتساع نطاق الاحتجاجات في إيران.. وأهالي «البرز» يتضامنون مع الأحواز والان نبدء بالتفاصيل
استمرار التظاهرات
وفي إقليم الأحواز، استمرت الاحتجاجات رغم انتشار الآلاف من القوات الخاصة وقوات الحرس الثوري ومئات سيارات مكافحة الشغب في شوارعها وميادينها الرئيسية، بما في ذلك مدينة الأحواز والفلاحية ومعشور والخفاجية.
واستمرت المظاهرات في ظل انقطاع الإنترنت في المدن الأحوازية، من بينها الأحواز والخفاجية، والشوش، والفلاحية، والحميدية، وإيذه، ومعشور، ودزفول، وأنديمشك، وعبادان، والمحمرة وغيرها.
وأفاد موقع «إيران إنترناشيونال» باعتقال عدد من المشاركين في احتجاجات ليلة الاثنين في فرديس بكرج (شمالي إيران)، من بينهم المتظاهر الشاب الذي كان يحمل لافتة كتب عليها: «لسنا مثيري شغب، نحن نتظاهر» أثناء الاحتجاجات، وقالت مصادر نقلاً عن الموقع، إن عددًا من أسر المراهقين المعتقلين خلال الاحتجاجات في الأحواز غير قادر على توفير كفالة قدرها عدة مئات من ملايين التومان، وحتى الآن عدد قليل فقط من المراهقين المعتقلين في الاحتجاجات تم الإفراج عنهم مؤقتًا بعد إيداع الكفالة.
وأصدر 55 صحافيًا إيرانيًا بيانًا استنكروا فيه قمع الاحتجاجات في الأحواز، وقطع الإنترنت، وإسكات وسائل الإعلام، وكتبوا: «سخَّروا بعض الكتاب أثناء الأزمة وأرسلوهم إلى الأحواز لنشر رواية ملفقة عن الاحتجاجات».وثائق مسربة
ذكرت الشبكة الدولية «سكاي نيوز» أنها حصلت على وثائق سرية من إيران تتضمن خطط النظام الإيراني لشن هجمات إلكترونية، بما في ذلك ضد سفن الشحن والمباني الذكية في جميع أنحاء العالم.
وبحسب مصدر مطلع على دراية بمحتوى الوثائق المقدمة إلى «سكاي نيوز»، فإن هذه الوثائق تشمل خمسة تقارير استقصائية من 57 صفحة أعدتها وحدة سرية للهجوم السيبراني تسمى «شهيد كاوه»، هذه الوحدة جزء من القيادة السيبرانية للحرس الثوري.
وبحسب موقع «إيران إنترناشيونال»، فإن الوثائق تشمل البحث في كيفية إغراق سفينة شحن عن طريق هجوم إلكتروني، أو كيف يمكن تفجير مضخة وقود في محطة للتزود بالوقود.ويتضمن جزء آخر من الوثائق التي تلقتها «سكاي نيوز»، معلومات عن معدات الاتصالات في صناعة الشحن العالمية والأنظمة التي تتحكم في الإضاءة والتدفئة وتكييف الهواء في المباني الذكية حول العالم.
وجاء في تقرير الشبكة أن تلك الوثائق تركز بشكل خاص على البحث في الشركات والأنشطة في الدول الغربية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.
يذكر أنه في أكتوبر 2020 قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أعلنت وكالة الأمن القومي الأمريكية أن إيران وروسيا حصلتا على معلومات الناخبين بهدف التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وأشارت إلى أن إيران ترسل رسائل تهديد عبر البريد الإلكتروني لترهيب الناخبين في عدة ولايات.