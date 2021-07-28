شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان الليبي يحسم قانون الانتخابات الأسبوع القادم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح جميع البرلمانيين لحضور الجلسة المقررة يوم الاثنين القادم الثاني من أغسطس، للتصويت والبت في مشروع قانون للميزانية العامة للدولة وإصدار قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، واعتماد توزيع الدوائر الانتخابية في أنحاء البلاد كافة، والرد على المجلس الرئاسي بشأن ترشيح رئيس للمخابرات العامة.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، في كلمة مصورة أمس الثلاثاء، إن صالح دعا النواب لتحمُّل مسؤولياتهم وحضور الجلسة، مؤكدًا أنه نظرًا لما تمر به البلاد من أوضاع سيتم إنجاز الاستحقاقات المذكورة في الجلسة القادمة بمن يحضر من النواب.

وأكد بليحق أن مجلس النواب هو الجسم الشرعي الوحيد في ليبيا وفقًا للإعلان الدستوري المخول بإصدار القوانين والتشريعات المتعلقة بشؤون البلاد كافة، خاصة الانتخابات القادمة، مبينًا أن المجلس سيقوم بالوفاء بالتزاماته في هذا الصدد لإجراء الانتخابات في موعدها.

من جهته، طالب المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، بضرورة التوافق بين مجلسي النواب والدولة على قانون الانتخابات، واستمرار التواصل بينهما في جميع القضايا. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي الاثنين، مع رئيس مجلس الدولة الليبي خالد المشري.

وكان المشري قد طالب خلال لقائه السفير الأمريكي لدى ليبيا «ريتشارد نورلاند»، بإجراء الاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات، لافتًا إلى أنه في حال تعذر إجراء الاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات يجب أن تتم الانتخابات على قاعدة دستورية سليمة متفق عليها، وأضاف إنه أبلغ البعثة الأممية رفض المجلس تغيير عدد المقاعد والدوائر الانتخابية؛ لأن ذلك سيؤدي إلى تأخير في إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.

فيما قال المبعوث الخاص وسفير الولايات المتحدة إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، إنه شجع رئيس مجلس الدولة الليبي على التوصل إلى حل وسط مبكر بشأن الأساس القانوني للانتخابات.