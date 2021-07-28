تدمير 4 صواريخ حوثية ومسيرتين استهدفت جازان

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية أنه تمكن من اعتراض وتدمير 4 صواريخ ومسيرتين مفخختين أطلقتها مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مدينة جازان جنوب غربي السعودية. وقال التحالف عاجل إنه تم إحباط كافة المحاولات العدائية للمليشيا باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين. وأضاف: "نتخذ إجراءات عملياتية لاستهداف مصادر التهديد بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".



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