وقال مصدر عسكري في المنطقة العسكرية الثالثة في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) :"إن الميليشيا الحوثية شنّت هجوماً استمر لعدة ساعات على مواقع عسكرية بجبهة المشجح، إلا أن الجيش الوطني والمقاومة تمكنوا من صد الهجوم وأجبروها على التراجع والفرار بعد أن كبدوها خسائر فادحة في العتاد والأرواح".
وأضاف المصدر "إن مدفعية الجيش اليمني شنت بالتزامن مع هذه الهجمات قصفاً مكثفاً على مواقع وتجمعات وتعزيزات الميليشيا وتمكنت من قتل وجرح العشرات منهم".
كانت هذه تفاصيل خبر هجوم فاشل غرب مأرب ينتهي بمقتل 13 حوثيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.