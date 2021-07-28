«حزب الله» يتجاهل أزمات لبنان بتنظيم حفلات فاخرة

ابوظبي - سيف اليزيد - شادي صلاح الدين (لندن)

عبّر قطاعٌ كبيرٌ من اللُبنانيين عن غضبهم بعد تسريب صور ومقاطع فيديو من حفل زفاف فخم لابنتي سياسييْن ينتميان لميليشيات «حزب الله» الإرهابية، حيث تُظهر هذه المقاطع احتفالات باذخة لا تتناسب مع الوضع الحالي للبلاد، حيثُ يعاني معظم اللبنانيين من آثار الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.

وأظهر مقطع فيديو النائب عن «التيار الوطني الحُر» المتحالف مع «حزب الله»، إبراهيم كنعان، والنائب السابق عن «حزب الله» نوار الساحلي وهما يسيران بابنتيهما اللتين ترتديان ملابس باهظةً في الممر، ويستمتعُ المحتفلون بالمشروبات الكحولية والوجبات الفاخرة.

وذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» في تقرير لها أن اللُبنانيين استغلوا شبكات التواصل الاجتماعي للتعبير عن غضبهم من مثل هذه الأحداث الباذخة التي حدثت على الرغم من الظروف القاسية التي يواجهها لبنان في إطار أزمته الاقتصادية، حيث سخِرَ الكثيرون من زعيم «حزب الله»، حسن نصر الله، من خلال الإشارة إلى تصريحاته السابقة التي دعت أنصاره إلى التحلي بالصبر والتضحية.

وكتبت المطربة اللبنانية، أمل حجازي، في تغريدة عبر تويتر، رداً على حفل الزفاف، قائلةً: «هؤلاء هم أبناء ممثلينا ووزرائنا، أما أبناؤنا فقد هاجروا من بلادهم سعياً وراء الرزق والكرامة التي حرموا منها في بلدهم».

وقال النائب السابق في ميليشيات «حزب الله» نوار الساحلي، في نهاية ولايته في 2018 ، لمحطة «المنار» التابعة للحزب، إنه سيواصل عمله في «حزب الله» ويأمل أن يكون «مجاهداً بسيطاً».

وكتبت الصحفية اللبنانية، ديانا مقلد، عبر تويتر قائلةً: «في طريق المجاهدين، واليوم، يتوج طريق الصبر والبصيرة الذي ابتكره نصرالله لتجاوز الانهيار بزفاف أسطوري لابنته».

ويعاني العديد من اللبنانيين لتغطية تكاليف نفقاتهم اليومية، مع تفاقم الأزمة في البلاد، حيث تنهار الخدمات الأساسية، مثل شبكة الكهرباء.

كما ارتفع سعر المواد الغذائية الأساسية بأكثر من النصف في أقل من شهر وأكثر من 700 % منذ عام 2019، وأصبحت الملابس من الكماليات، بحسب تقرير حديث لمرصد الأزمات.

وبحسب التقرير، بلغ إنفاق أسرة مكونة من 5 أفراد أكثر من 3.5 مليون ليرة لبنانية على الطعام شهرياً، اعتباراً من النصف الأول من يوليو، وهو ما يعادل 5 أضعاف الحد الأدنى للأجور.