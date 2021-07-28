سطو مسلح على دار شوميه للمجوهرات في باريس

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قال مكتب المدعي العام في باريس إن دار شوميه للمجوهرات القريبة من شارع الشانزليزيه في وسط العاصمة الفرنسية تعرضت لعملية سطو مسلح اليوم الثلاثاء. وأفادت تقارير أنه تم سرقة مجوهرات تقدر قيمتها بنحو مليوني يورو (2.37 مليون دولار).وذكرت صحيفة لو باريزيان أن رجلا وصل إلى الدار مستقلا سكوتر لوَح مهددا بسلاحه في الداخل أثناء فتح المحل وقت العصر قبل أن يفر مجددا على دراجته.

وأوضح مكتب المدعي العام أنه فتح تحقيقا في الواقعة. ولم يؤكد التقديرات الأولية بخصوص المجوهرات التي نُهبت من الدار.

ولم يتسن على الفور الوصول إلى دار شوميه، وهي إحدى أقدم العلامات التجارية للمجوهرات في فرنسا، المملوكة لمجموعة السلع الفاخرة (إل في إم إتش)، للحصول على تعليق.