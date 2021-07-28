عقيلة صالح: ليبيا ستعود «للمربع الأول» إذا تأجلت الانتخابات

ابوظبي - سيف اليزيد - حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

حذر رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح من أن ليبيا ستعود إلى المربع الأول وأحداث ما بعد 2011 إذا تأجلت الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل، موضحاً أنه لا يريد أن يرى المزيد من الانقسام، مبدياً تخوفه من احتمال ظهور حكومة موازية جديدة في الشرق إذا تأجلت الانتخابات.

واتهم صالح، في تصريحات لوكالة «رويترز» أمس، حكومة الوحدة الوطنية بالفشل في توحيد المؤسسات الليبية حيث تحولت إلى حكومة طرابلس، مؤكداً أن هدف حكومة الوحدة كان ضمان الخدمات العامة وقيادة البلاد إلى الانتخابات العامة، مشيرًا إلى أن ميزانية الحكومة المقترحة البالغة 100 مليار دينار كبيرة للغاية، وتوقع الموافقة على رقم يصل إلى 80 مليار دينار ليبي.

وأكد رئيس البرلمان أن الرئيس هو من يقرر أمر القوات الأجنبية والمرتزقة في البلاد، مشدداً على وجود صعوبات في توحيد الجيش بسبب التدخل الخارجي.

وكشف المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق عن أن رئيس المجلس وجه الدعوة لحضور جلسة الاثنين المقبل للتصويت والبت في مشروع قانون الميزانية العامة 2020، وإصدار قانون الانتخابات البرلمانية والرئاسية، واعتماد توزيع الدوائر الانتخابية في جميع أنحاء البلاد، والرد على المجلس الرئاسي بشأن ترشيح رئيس لجهاز المخابرات العامة.

في سياق متصل، أوضح عضو مجلس النواب أحمد الشارف أن حكومة الوحدة عليها التزامات واضحة ومحددة تتمثل في تنفيذ خريطة الطريق التي تنتهي بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، لافتاً إلى أن حكومة «الدبيبة» ستصبح حكومة تسيير أعمال بعد هذا التاريخ ويحق للبرلمان حينها تشكيل حكومة طوارئ لتنفيذ خريطة الطريق.

وفي سياق آخر، دعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي الاتحاد الأفريقي للاضطلاع بدوره تجاه ليبيا ودعمها لتحقيق الأمن والاستقرار المستدام الذي سينعكس على دول الجوار ودول القارة الأفريقية، مشيراً إلى دور المجلس في توحيد جزء كبير من المؤسسات، والتحرك لتوحيد المؤسسة العسكرية وتثبيت وقف إطلاق النار وخروج المرتزقة، مشدداً على ضرورة تمكين المجلس الرئاسي من إنجاز خريطة الطريق.

وأكد المنفي، في ختام زيارته لجمهورية الكونغو أمس، أهمية اللجنة التي أنشأها الاتحاد الأفريقي الخاصة بالشأن الليبي، لتمكين الاتحاد من تقديم المزيد من الدعم الفعال لجهود السلم والمصالحة وتعزيز نتائج مبادرات دول الجوار لإنهاء الأزمة الليبية، مشدداً على ضرورة التنسيق بين الأمم المتحدة والشركاء الدوليين والاتحاد الأفريقي لحلحلة القضايا الخاصة بالشأن الليبي.