سوريا.. قوات النظام تضيق الخناق على المدنيين في درعا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 28 يوليو 2021 01:11 صباحاً - أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن قصف جيش النظام لمنطقة درعا البلد، الأمر الذي أثار هلع المدنيين، وفرار آخرين من المنطقة سيرا على الأقدام، بينما تداهم قوات “الفرقة الرابعة” التابعة لجيش النظام منازل المدنيين.

والثلاثاء، أفاد المرصد بسقوط قذائف هاون على محيط طريق السد ومنطقة البحار، وكشف أن “مصدرها قوات الفرقة الرابعة التي تقوم بحشد قوات في محيط درعا البلد”.

ذات المصدر قال إن مسلحين مجهولين قاموا بإطلاق النار على تجمعات سكنية، ووكشف بأن قوات الفرقة الرابعة “أطلقت النار بشكل عشوائي باتجاه المزارع المحيطة في درعا البلد، مما أدى إلى إصابة اثنين من المدنيين.

ولا يزال الوضع متوترا لغاية اللحظة، وفق المحلل والضابط المنشق عن جيش النظام السوري، أديب عليوي.

عليوي قال في حديث لموقع “الحرة” إن المنطقة لا تزال مطوقة بالقوات التابعة للفرقة الرابعة ، مساء الثلاثاء، بينما عززت أعداد جنودها على أطراف درعا البلد، خلال الأيام الأخيرة.

والفرقة الرابعة هي وحدة من فرق جيش النظام السوري، تأسست سنة 1982 على يد رفعت الأسد، وتتمتع بتدريبات خاصة وبدعم خاص، وتضم نحو 15 ألف عنصر.

وبعد اندلاع الثورة السورية في 2011، اتهمت هذه الفرقة، بارتكاب جرائم حرب في حق المدنيين.

وعن أسباب التصعيد في درعا البلد، يقول عليوي إن الجيش النظامي السوري تلقى الضوء الأخضر من روسيا، لأنها المنطقة الأخيرة تقريبا التي لم تسلم للنظام.

وقال: “أعتقد أن النظام يئس من تطويق المدينة بسبب استبسال الشباب هناك، وقرر أن يخضعها بشتى الطرق”.

عليوي قال في السياق بأن هذه المداهمات، “هي خرق للاتفاق الذي جرى بين النظام وأهالي ووجهاء المنطقة”.

ويرى عليوي بأن النظام كان يهدف من الاتفاق، إلى جمع السلاح من الشباب حتى يتمكن من “استباحة درعا البلد” على حد قوله.

وقال أيضا: “يبدو أن الاتفاق تم خرقه الآن، والنظام بصدد محاولة اجتياح المنطقة بضوء أخضر روسي”.

ووفق عليوي فإن النظام يهدف كذلك إلى تسليم شباب المنطقة للتجنيد الإجباري في صفوف جيشه، وهو ما يرفضه أهالي المنطقة.

وكانت درعا مهد الاحتجاجات ضد النظام ومنها انطلقت التظاهرات التي طالبت بإسقاط النظام في 2011 وتمت مواجهتها بالقمع، قبل اندلاع نزاع دام في البلاد لا يزال مستمرا.

وتنقسم الأحياء في مدينة درعا إلى قسمين، الأول يسمى “درعا المحطة” والثاني “درعا البلد”.

وبينما بقيت الأولى تحت سيطرة النظام السوري منذ مطلع أحداث الثورة السورية عام 2011، خرجت الأحياء الأخرى عن سيطرته، وبقيت على ذلك حتى وقتنا الحالي.

وقضى اتفاق بين النظام السوري ووجهاء درعا البلد، برعاية روسية، على تسليم سلاح “بشكل رمزي” على حد وصف، أحمد رمضان، عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري.

ويرى رمضان أن عمليات حصار درعا البلد، لم تتوقف رغم الاتفاق سالف الذكر، والغرض من ذلك هو “نزع السلاح ثم مداهمة المنطقة”.

ويشترط الاتفاق ألا يدخل الجيش النظامي إلى المنطقة، وهو السبب، بحسب رمضان، وراء التطويق الأمني على أطراف درعا البلد ناحية الجنوب، والقصف المتواصل في الشمال.

وعبر رمضان عن خشيته من أن يمتد القصف إلى ريف حلب الشمالي، وريف الرقة.