“فيتش” تعدل نظرتها المستقبلية لـ “أرامكو” من سلبية إلى مستقرة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 28 يوليو 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني الثلاثاء عن قرارها المتعلق بالإبقاء على التصنيف الإئتماني لشركة أرامكو السعودية بدون تغيير عند A، ولكنها قررت تعديل النظرة المستقبلية لهذا التصنيف القوي من سلبية إلى مستقرة.

وأضافت وكالة فيتش اليوم الثلاثاء بأن تعديل النظرة المستقبلية لشركة أرامكو السعودية مدفوع بتحرك مماثل على الصعيد السيادي.

يذكر أن شركة أرامكو السعودية أعلنت في وقت سابق بأنها ستكشف عن نتائجها المالية الرئيسية وتوزيعات الأرباح للربع الثاني من عام 2021، وذلك بتاريخ يوم الأحد الموافق 8 أغسطس 2021. وتشير التوقعات إلى أن شركة أرامكو السعودية، ستحقق ما قيمته 85 مليار ريال صافي أرباح عن الربع الثاني من العام الحالي. كما تشير التقديرات إلى أن أرامكو السعودية ستحقق هذه القيمة من الأرباح الفصلية لترتفع الأرباح النصفية لتعادل 90% مما حققته أرامكو عن عام 2020.