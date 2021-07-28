ألمانيا.. ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مدينة ليفركوزن

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 28 يوليو 2021 01:11 صباحاً - ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار بمنشأة كيميائية في مدينة ليفركوزن غربي ألمانيا، حيث قتل شخصان وأصيب 31 آخرون بجروح، حسبما أعلنت الشركة المشغلة للموقع في حصيلة جديدة، فيما ما زال خمسة أشخاص في عداد المفقودين.

وقالت شركة كورنتا المشغلة لمنشأة كيمبارك، في بيان: “نأسف بشدة لهذا الحادث المأساوي” مضيفة أن “جهود الإنقاذ تتواصل” للعثور على العمال الخمسة المفقودين.

وأشارت إلى أن القتيلين والجرحى والمفقودين جميعا من عمال المنشأة.

وطلبت الشركة من الأهالي ملازمة منازلهم فيما كان الدخان الأسود يتصاعد من المنشأة.

ووقع الانفجار قرابة الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (07,40 ت غ) ولا تزال أسبابه مجهولة.

وأرسل التطبيق الألماني “نينا” المختص بتوجيه تحذيرات، تنبيها للأهالي بوجوب إغلاق جميع الأبواب والنوافذ فيما كانت سحب الدخان الأسود تتصاعد من الموقع. كما طُلب من الأهالي عدم الضغط على شبكة هواتف أجهزة الطوارئ.

وأكدت كورنتا، إن الحادث وقع في مكب ومحرقة النفايات التابعة لها في منطقة بويريغ بمدينة ليفركوزن، وهي غير المنطقة الصناعية الرئيسية التي تضم العديد من الشركات الكيميائية مثل باير ولانكسيس وإيفونيك.

وفي مؤتمر صحفي بعد الظهر في ليفركوزن، قال رئيس كيمبارك، لارش فرايدريخ، إن التحذير بوجوب البقاء في المنازل لا يزال قائما، فيما سارع الخبراء لتحديد تركيبة الدخان المتصاعد.

وردا على سؤال عما إذا كان الدخان المنبعث يحتوي على غازات سامة، رفض فرايدريك التكهن، لكنه قال إنه لا يمكن استبعاد أي فرضيات.

وقال رئيس بلدية المدينة أوفيه ريخراث إنه “يوم أسود لأهالي ليفركوزن”.

ولفت الى أن الملاعب في حيي بويريغ وأوبلادن ستغلق، وحض الأهالي على غسل الفاكهة والخضر التي تنمو في حدائقهم قبل تناولها.

وكتبت سلطات مدينة ليفركوزن على فيسبوك أن مستويات التلوث لا تزال عند “المستوى الأخضر” وأن التدابير المتخذة على سبيل الاحتياط.

وتسبب الانفجار باندلاع حريق في مستوعبات مذيبات سائلة تنتظر الحرق.

واستغرق إخماد الحريق الهائل عدة ساعات واستدعي إطفائيون من كولونيا المجاورة للمشاركة في الجهود.

وكتبت شرطة كولونيا في تغريدة، أنها أغلقت العديد من الطرق السريعة في المنطقة بسبب “أضرار كبيرة” وحضت السائقين على تجنب المرور فيها.