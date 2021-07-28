الولايات المتحدة تصعد من غاراتها الجوية ضد حركة “طالبان”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 28 يوليو 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعتين

شنت القوات الأمريكية غارات جوية إضافية هذا الأسبوع لدعم القوات الحكومية الأفغانية في قتالها ضد حركة “طالبان”، باستخدام طائرات حربية وطائرات بدون طيار، وفقا لما أكدته وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”.

وقال الميجور روبرت لودويك، المتحدث باسم البنتاغون: “قمنا بشن عدد من الضربات خلال الأيام القليلة الماضية من منصات هجوم مأهولة وغير مأهولة”، دون أن يقدم المزيد من التفاصيل.

وكان الجنرال فرانك ماكنزي، قائد القيادة المركزية الأمريكية، المشرف على انسحاب الجيش الأمريكي والمخول باتخاذ قرارات بشأن الدعم الجوي للقوات الأفغانية، قال في تصريح يوم الأحد إن الضربات الجوية تتزايد.

وأضاف: “نحن على استعداد لمواصلة هذا المستوى المرتفع من الدعم في الأسابيع المقبلة إذا واصلت طالبان هجماتها”.

وتقول القيادة المركزية إن انسحاب القوات الأمريكية اكتمل بنسبة 95% ومن المقرر استكماله بحلول 31 أغسطس.

ولم يتقرر بعد ما إذا كانت الولايات المتحدة ستستمر في شن غارات جوية لدعم القوات الحكومية الأفغانية بعد ذلك التاريخ.