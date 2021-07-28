شكرا لقرائتكم خبر عن محاربة الإرهاب فى أوروبا.. دراسة تكشف مواجهات القارة العجوز لجماعات التطرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحذر الأجهزة الأمنية الاستخبارية والأوروبية من التهديدات المتزايدة التي يشكلها المنفذون المنفردون ـ الذئاب المنفردة ـ للعمليات الإرهابية، لا سيما أن التهديد الإرهابي في أوروبا يتسم بالتعقيد والتنوع والتطور، وكشفت دراسة للمركز الأوروبى لمكافحة الإرهاب تستخدم السلطات الأوروبية، مجموعة واسعة من التكتيكات والإجراءات الاستباقية من أجل ملاحقة الخلايا المرتبطة بالتنظيمات الإرهابية.

تفكيك خلايا داعش في أوروبا

إيطاليا: ألقت الشرطة الإيطالية في 5 يوليو 2021 القبض على خلية مكونة من (4) رجال تورطوا في تحويل ما يبلغ من إجماليه (30) ألف يورو إلى (42) شخصاً من جامعي الأموال للتنظيمات الإرهابية في دول، بينها صربيا وألمانيا وتركيا وتايلاند وروسيا.

الدنمارك: أكدت الشرطة الدنماركية في 27 أبريل 2021 تفكيك خلية مكونة من (6) أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم “داعش “، أو تمويله تعتمد المجموعة على شاب استغل (4) آخرين كوسطاء لتحويل أموال ينتمون إلى داعش. وتورط بعضهم بالسفر إلى سوريا في صيف 2014 تمويل أنشطة.

فرنسا: تم تفكيك شبكة مكونة من (7) أشخاص من الجالية الشيشانية في فرنسا في 24 أبريل 2021 أطلقت الخلية شبكة للتحويلات المالية إلى التنظيمات الإرهابية في سوريا. وتم احتجازهم ا بتهمة “الانتماء إلى منظمة إرهابية” و”تمويل الإرهاب.” فككت السلطات الفرنسية في سبتمبر 2020 شبكة لتمويل تنظيمي داعش والقاعدة في سوريا عبراستخدام العملات المشفرة وتم اتخاذ إجراءات قضائية ضد (8)أضخاص من أصل (30) قبض عليهم.

إسبانيا: أعلنت الشرطة الإسبانية في 25 مارس 2021 تفكيك خلية تموّل تنظيم القاعدة داخل سوريا تحت غطاء منظمة خيرية تتولى جمع تبرعات لأطفال يتامى وأوقفت (3) أشخاص.

ألمانيا: فككت الشرطة الألمانية والدنماركية في 11 فبراير 2021 خلية مكونة من (3) أشقاء سوريين يشتبه أنهم كانوا يخططون لشن هجوم إرهابي في أوروبا. وكان قد طلب أحدهم في بولندا (5) كيلوجرامات من مسحوق الألمنيوم والكبريت لتوريدها إلى ديساو-روسلاو بولاية سكسونيا آنهالت الألمانية. تم تفكيك خلية في أبريل 2020 نظمت الخلية الإرهابية عدة جلسات تدريبية على أساليب القتال والتدرب على استخدام رشاشات الطلاء والتحضير لعمليات عسكرية. كما تمكنت الخلية الإرهابية من الحصول على مواد قد تستخدم في صناعة المتفجرات. وكشفت السلطات أن الخلية خططت لاعتداءات إرهابية ضد منشآت عسكرية أمريكية.