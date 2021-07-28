شكرا لقرائتكم خبر عن نواب فى آخر جلسة بدور الانعقاد الأول: "مبادرة حياة كريمة جبرت بخاطر المواطن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتبر برلمانيون مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى بمثابة مبادرة أجبرت بخاطر المواطنين نظرا لما تحمله من تنمية وتطوير للقرى والنجوع.

ووجه النائب محمد الحسيني عضو مجلس النواب خلال آخر جلسة بدور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني الشكر لرئيس المجلس المستشار الدكتور حنفى جبالي، موجها الشكر أيضًا لكل لأعضاء البرلمان بسبب حالة التناغم بينهما جميعا، الأمر الذى انعكس على دور المجلس.

وأضاف: "لقد رأينا مقاتلين على الأرض من قبل الجهات التنفيذية لإنهاء الأزمات، فالشكر لكل قيادة تنفيذية فى الحكومة تعمل على حل المشكلات"، موضحًا:" نعم لدينا مشكلات وميراث قديم لكننا بدأنا بالفعل لمواجهة هذه المشكلات، فتحيا مصر التى جبرت بخاطر المواطن الغلبان عن طريق إطلاق بمبادة حياة الكريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى".

وبدوره، هنأ النائب أحمد العوضى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، رئيس المجلس والنواب بمناسبة انتهاء دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، مؤكدا أن الفصل التشريعي شهد إنجازات تشريعية عظيمة والوصول بالسفينة إلى بر الأمان، وأدعو الله أن نكون خير ممثلين لحمل الأمانة للشعب المصرى وتحقيق أهدافه والوصول إلى الغاية المنشودة، والشكر لجميع النواب".

وتابع: "تحية واجبة إلى الرئيس السيسى على ما قدمه لهذا الوطن للوصول بمصر إلى بر الأمان وإطلاقه مبادرة حياة كريمة، والشكر أيضا للقوات المسلحة، ونحن فخورين بما تحقق من انجازات وتحيا مصر".

جدير بالذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعلن فض دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثانى، وألقي المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة بمناسبة نهاية دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، مؤكدا أن أهم ما تميز به المجلس هو احتوائه على تركيبة متنوعة من الأحزاب السياسية مثل الشعب كله ، تمثل الإرادة الحقيقية للمواطن والمصلحة العامة للوطن".

وقال جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، أنه من الإنصاف أن نقول إن المعارضة ما أخذت حظا مثلما أخذت في هذا المجلس، وأن الأغلبية ما وجهت نقد، مثلما وجهت في هذا المجلس، وهذا من أهم نجاحات مجلسكم.