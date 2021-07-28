شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط الإرهاب فى تونس.. لماذا خرج الشعب التونسي ضد النهضة الإخوانية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يختلف تصرفات الإخوان الإرهابية، في كافة الدول، فكما ثارت مصر ضد هذه الجماعة الإرهابية وإسقاط حكمها في 2013 ، خرج الشعب التونسي ضد هذه الجماعة الإرهابية الممثلة فى حركة النهضة، وذلك بعد خروج الرئيس التونسى قيس سعيد بقرارات صارمة ضد الإخوان الإرهابية.

وكشف تقرير أعدته مؤسسة ماعت، أن حركة النهضة الإخوانية عملت على تردى الأوضاع في تونس، وهو ما تسبب في حالة الغضب العارم من الشعب التونسي ضد هذه الجماعة الإرهابية، وخرجوا معبرين عن رفضهم لتلك الجماعة الإرهابية، ووجودها على رأس مؤسسات الدولة التونسية.