شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد تيسير مطر موجها الشكر للشعب المصرى: نعمل كثيرا لنكون عند حسن ظنكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حرص النائب محمد تيسير مطر أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، وأمين سر حزب إرادة جيل، توجيه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك خلال كلمته بآخر جلسة لمجلس النواب بدور الانعقاد الأول للفصل التشريعى الثاني.

وقال محمد تيسير مطر: "باسمى واسم حزب إرادة جيل نتقدم بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى فلولا دعمه للشباب لم نك موجودين هنا، كما أوجه الشكر للمستشار حنفى جبالى لأدائه المتميز فى إدارة مجلس النواب، وكل التحية لأعضاء مجلس النواب".

وتعهد "مطر" بمواصلة العمل بالليل والنهار من أجل إرضاء الشعب المصرى، مضيفا :" خالص الشكر لأبناء الشعب المصرى الذى منحنا الثقة ونأمل أن نكون عند حسن ظنه" موجها أيضا التحية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" مؤكدا أن التنسيقية تعمل كثيرا من أجل النهوض بالمجتمع المصرى".

جدير بالذكر أن البيان الصادر عن الأمانة العامة كشف حصاد مجلس النواب لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثانى، أن المجلس عقد 88 جلسة عامة امتدت إلى 278 ساعة وبلغ عدد المتحدثين 532 نائبا.

وذكر البيان، أن دور الانعقاد الأول بدأ بممارسة المهام الرقابية، فقرر استدعاء وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، للإدلاء ببياناتهم عن الموقف التنفيذى من برنامج الحكومة، والتى حظت الحكومة عليه بثقة البرلمان، وناقش المجلس بيانات 29 وزيرا، وأحالها الى اللجان المختصة.

وفى مجال الأدوات الرقابية، ناقش المجلس 128 طلب إحاطة بالجلسة العامة و823 باللجان النوعية، كما نظر 2230 سؤالا أجابت الحكومة على بعضها بالجلسة العامة وتم الرد كتابيا على الباقى.

ونظر المجلس 265 اقتراح برغبة وأحالها للحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها.

كما نظر المجلس 3 طلبات رفع حصانة و6 حالات خلو مكان.