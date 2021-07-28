شكرا لقرائتكم خبر عن ثروت الخرباوى: توقعت ما حدث فى تونس والإخوان لا يستفيدون من دروس الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب والمفكر ثروت الخرباوي، الخبير في شؤون الجماعات المتطرفة، إنه كان يتوقع منذ أكثر من عام ما يحدث في تونس الآن، مؤكدا أن جماعة الإخوان الذي وصفها بـ"عديمة الخبرة" لا تستفيد من دروس الماضي على الإطلاق ولا تستوعب الواقع ولا تستطيع قراءته.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة "الحياة": "الإخوان في تونس راهنوا على معادلة صعبة، وهي عدم الصراع على موقع رئيس الجمهورية، ولكن السعي في جعله منصباً هامشياً لا تأثير له، والسيطرة على البرلمان والحكومة والمحكمة الدستورية، ونشر الفكر الإخواني في كل الإدارات حتى يتم السيطرة بشكل كامل على الأمور، ثم بعد ذلك يقدموا شخصاً من حركة النهضة للترشح لرئاسة الجمهورية بعد تمهيد كافة الأمور له".

وقال ثروت الخرباوى: "قيس سعيد رجل قانون واستخدم القانون في ممارسة مهامه، والمادة 80 أوقعت الإخوان في فخ، فبينما أرادوا السيطرة على الأمور بتلك المادة، جاءت ضدهم عندما قرر الرئيس التونسي ممارسة مهامه".