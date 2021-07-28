شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "النواب" للحكومة فى ختام دور الانعقاد الأول: كنتم على قدر المسئولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الشكر للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، فى ختام دور الانعقاد الأول بالفصل التشريعة الثانى، قائلا: "باسمى واسمكم جميعا..أتوجه بحالص الشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة الأجلاء للتعاون البناء مع مجلس لنواب، حيث كانوا على قدر المسئولية التى وكلت إليهم".

وتابع جبالى: "أتوجه بالشكر للمستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية لدوره البارز فى التنسيق بين المجلس والحكومة وتوليه مسئولية إيضاح وجهة نظر الحكومة فى كثير من الموضوعات".

واستطرد: "ولا يفوتنى أن أتوجه بجزيل الشكر والتقدير لقسم التشريع بمجلس الدولة على ملاحظاتهم على مشروعات القوانين المحالة إليهم وما بذلوه من جهود".

كما وجه الشكر لرئيس مجلس الشيوخ، قائلا: "الشكر والتقدير للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ وأعضائه وأمانته العامة على ما قدموه من أراء ثاقبة فيما أحيل إليه من تشريعات".

واستكمل: "الشكر لأعضاء الأمانة العامة ولهيئة مستشارى المجلس شركاء العمل على ما بذلوه لتعزيز قدراتنا البرلمانية على نحو جمع بين مستوى رفيع من الاتقان وسرعة الإنجاز،

وأقدم عميق شكرى وشكر المجلس لأجهزة الإعلام والإعلاميين فى الصحافة والإعلام والتليفزيون والمحررين البرلمانيين الذين حرصوا على نقل صورة أمينة للممارسة البرلمانية داخل المجلس ولجانه".

وقال المستشار الدكتور حنفى جبالى: "وأقدم شكرى وشكر المجلس لضباط وأفراد شرطة المجلس على إخلاصهم وتفانيهم فى أداء واجبهم فلهم منا كل تقدير وثناء".

ووجه رئيس مجلس النواب للأعضاء من ذوى الهمم وذوى القدرات الخاصة، وأشاد بدورهم.



































































































































































