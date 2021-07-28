شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء مجلس النواب يشيدون بالمستشار حنفى جبالى وتنسيقية شباب الأحزاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسة العامة الختامية لدور الانعقاد الأول لمجلس النواب، إشادة من الأعضاء بالمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، وبإدارته الحكيمة للجلسات وقيادته للمجلس خلال دور الانعقاد الأول، كما شهد بعض كلمات الأشادة بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ونوابها.

وقال النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة: "نوجه الشكر للمستشار الدكتور حنفى جبالى، حضرتك أعطيت انطباع جيد لدى المواطن المصرى عن مجلس النواب، القيادة الحكيمة والواعية، والشكر لهيئة مكتب المجلس والأمانة العامة، فى لجنة الشباب والرياضة بذلنا جهود كبيرة ونتمنى أن تتحق الأهداف المرجوة فى الفترة القادمة".

فيما، قالت النائبة مها شعبان: "أشكر الله سبحانه وتعالى أن أكون فى هذا المجلس للدورة الثانية، وأشكر رئيس المجلس على منح الكلمة للنواب ممثلى ذوى الإعاقة، وأشكر الرئيس عبد الفتاح السيسى، أول رئيس يشعر بنا ويلبى طلباتنا، وأوجه الشكر لهيئة مكتب المجلس والأمين العام، وأشكر النائبات على ما بذل من جهود، والشكر لكل الأعضاء".

من جانبه، قال النائب علاء قريطم: "أوجه الشكر لرئيس المجلس على دوره فى إدارة الجلسات، إدارة حكيمة، لك مننا كل التحية، أعطيت كل نائب حقه، وعدالة فى منح الكلمات، والشكر لهيئة المكتب الوكيلين، وللأمين العام للمجلس".

وأشاد قريطم، بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ودورها، ووصفها بأنها واجهة مشرفة لكل الشباب والأحزاب.

وطالب قريطم، من المجلس بتوجيه وزارة التنمية المحلية بأن تنبه على كل المجالس المحلية أن النائب الذى يمثل الشعب له كل الاحترام والتقدير، وأن طلباته هى طلبات للناس، قائلا: "أنا بأخذ فى طلباتى أولويات المواطنين الأكثر احتياجا وليس أسرتى، لا محسوبية".

وقال: "مشروع مبادرة حياة كريمة، كل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، على هذا المشروع".

ووجه النائب حسام المندوه، التحية والشكر للقيادة السياسية على الجهود المبذولة للنهوض بالوطن ورفعة مصر والمشروعات التنموية، والجمهورية الجديدة، ومبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصرى، قائلا: "حضرت حفل مشروع حياة كريمة، والجمهورية الجديدة، شعرت برسالة مهمة للشعب المصرى، بأنها بداية حياة جديدة للشعب المصرى".

وتحدثت النائبة إيمان العجوز، قائلة: "الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، لمجهوداته داخل وخارج حدود الوطن، وشجاعته فى مواجهة التحديات، والشكر على التوجيهات الصريحة بتعاون الحكومة مع مجلس النواب، والدعم للمرأة المصرية، والشكر لرئيس مجلس النواب على روح الاتزان وعدم التصادم مع الآخرين، فى ظل تحديات أيضا نقابلها فى الشارع، والشكر لرئيس الحكومة على توجيهاته للوزراء بالتعاون مع النواب".



































































































































































