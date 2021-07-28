شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. علاء عابد يرصد انجازات لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، حجم الانجازات والأعمال التى قامت بها اللجنة خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، قائلا إن اللجنة عقدت 100 اجتماع وناقشت 102 طلب إحاطة ووافقت على 4 معاهدات مهمة، كما تقدم رئيسها بقانون تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وقامت بزيارتين ميدانيتين، وقدمت 7 تقارير و6 مذكرات اطلع عليها رئيس مجلس النواب المستشار حنفى جبالى".

وخلال الاجتماع الأخير للجنة بدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، ناقشت اللجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد اليوم ، طلب إحاطة مقدم من النائب حسام الدين عاشور، بشأن الحاجة إلى إنشاء طريق موازى لطريق 6 أكتوبر بمدينة أبو النمرس نظراً لأهمية هذا الطريق الذى يربط طريق مصر أسيوط الزراعي بطريق المريوطية السياحي.

قال النائب حسام عاشور إن إنشاء طريق موازي لطريق أكتوبر مزمع إنشاءه منذ 2005 وتم رصد 6 ملايين جنيه له في 2010 وهو يربط بين طريق أسيوط وطريق المريوطية ولم يتم حتي الآن أي خطوة في إنشاء الطريق ، مطالبا بسرعة تأسيسه لافتا إلي أن الطريق الحالي ضيق ومدينة ابو النمرس من المدن التجارية المزدحمة بالسكان وبالتالي تقع حوادث كثيرة عليه .

ومن جانبه قال محمود فوزي سكرتير محافظة الجيزة ان ازدواج طريق 6 أكتوبر له قصة قديمة منذ 2004 باعتباره طريق محوري موازي لطريق 6 اكتوبر، وأصبح مطلبا هاما ولكن به عدة عقبات منها وجود محول كهربائى ، وأشجار نخيل ، وتعديات علي حرم الطريق وأقامه منازل عليه ، لكن الطريق تحت ولاية وزارة الري وليس محافظة الجيزة.

بينما قال محمد عبد السلام ممثل وزارة الري إن الطريق مشترك بين منطقة المنصورية ، ومصرف أبو النمرس وهو بمسافة 12 كيلو متر ، عليه 450 نخله ومحول كهربائي وهناك دراسة لتغطية المصرف لأن لدينا مجري مائي ، ولابد من توفير حماية هذا المجري، مقترحا أن يقوم معهد البحوث الإنشائية، ومعهد بحوث الهيدروليكية بعمل دراسة للمكان ونوع الحماية للترع والمصارف المائية واختيار الطريقة الأفضل لتنفيذ الطريق ، مقابل ان تدفع الجهة صاحبة الطلب مصاريف هذه الدراسات .

فيما رد عليه النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات، قائلا: محدش بيدفع من جيبه الشعب المصري ، مؤكدا أن رئيس الوزراء خلال لقائه مع رؤساء اللجان النوعية بالبرلمان أكد أنه سيتغلب علي البيروقراطية، وإزالة جميع المعوقات أمام المواطنين.

وأضاف عابد:" الرئيس عبد الفتاح السيسي ينحاز للمواطن المصري واستطاع خلال 7 سنوات ان يضع مصر في الصدارة ، ورأينا كيف أعادت مبادرة حياة كريمه الحياة للريف المصري، وهو اول رئيس يهتم بالصعيد وتمكين للمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة ومشروعات قومية عملاقة .

وأوصت اللجنة بمخاطبة وزارة الري ، والتنمية المحلية ، وتشكيل لجنه برئاسة النائب محمود الضبع وكيل اللجنة، والنائب حسام عاشور مقدم طلب الاحاطه، والنائب عماد الدرجلي ، والنائب محمد علي الكيال ، والدكتور محمد علي خبير الطرق ومستشار اللجنه ، وإعداد تقرير عن الطريق وعرضه علي اللجنة.